Ученые утверждают, что алкоголь помогает учить иностранный язык

Специалисты из Голландии выяснили, что алкоголь может повысить навыки изучения иностранных языков. Под воздействием спиртного мозг, реагируя на неизвестное слово, быстрее подбирает к нему перевод.

Результаты исследования психологов из Германии и Великобритании опубликованы в Journal of Psychopharmacology.

При принятии алкоголя человек может научится говорить на иностранных языках значительно быстрее, но речь идет только о небольших дозах.

Специалисты еще раз указали на пагубное воздействие спиртных напитков на человеческий организм. В частности, помимо основных систем жизнедеятельности может пострадать и память.