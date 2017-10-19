Ученые утверждают, что алкоголь помогает учить иностранный язык
19 октября 2017, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты из Голландии выяснили, что алкоголь может повысить навыки изучения иностранных языков. Под воздействием спиртного мозг, реагируя на неизвестное слово, быстрее подбирает к нему перевод.
Результаты исследования психологов из Германии и Великобритании опубликованы в Journal of Psychopharmacology.
При принятии алкоголя человек может научится говорить на иностранных языках значительно быстрее, но речь идет только о небольших дозах.
Специалисты еще раз указали на пагубное воздействие спиртных напитков на человеческий организм. В частности, помимо основных систем жизнедеятельности может пострадать и память.