Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал освободить от должностей чиновников, которые по-хамски ведут себя с людьми в районах республики. Руководитель региона обратил внимание чиновников на обязательном общении по проблемам с населением.

Аксёнов накануне проинспектировал муниципальные образования Джанкойского района, где проводятся выездные приёмы граждан чиновниками. Он рассказал о жалобах жителей села Просторное, которые не могут добиться встречи с чиновниками.

"В Просторном мы были, люди подходят, говорят, что невозможно достучаться, поселковый голова говорит, мол, Аксёнов не указ. Посмотрим, кто кому указ", — цитирует Аксенова РИА Новости.

"Всех хамов, все хамские морды, по-другому назвать не могу, поверьте, я зачищу". - отметил глава Крыма и пригрозил: "За хамство будет ровно такое же отношение, как за воровство. Всех в чувство приведем".

Заместители Председателя Совета министров Республики Крым 18 октября с рабочим визитом посетили город Джанкой и Джанкойский район, где провели личные приемы граждан. Ранее Аксенов поставил задачу членам Совета министров РК чаще выезжать в населенные пункты республики, лично общаться, выяснять проблемы и давать ответы на волнующие граждан вопросы.