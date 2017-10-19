В Екатеринбурге закупают сувенирные планшеты к ЧМ-2018 по футболу

К предстоящему ЧМ-2018 по футболу в Екатеринбурге планируется закупить 500 сувенирных планшетов по 6400 рублей за штуку. Устройства должны будут помогать гостям города ориентироваться в Екатеринбурге во время Чемпионата.

Согласно условиям заказа, указанным на сайте госзакупок, внешний вид планшетов будет выполнен с символикой Екатеринбурга. По размерам планшет будет диагональю 10,1 дюйма на операционной системе Android со встроенным GPS или ГЛОНАСС. В планшете будет аудиогид, который будет рассказывать об истории города и его значимых местах, таких как усадьбы, дворцы, месте расстрела царской семьи и т.д. Отдельный раздел будет посвящен "Уральской Голгофе". Рассказы гида будут на восьми языках: русском, английском, немецком, китайском, французском, итальянском, португальском, испанском.