Якобы бесплатная медицина давно оплачивается из наших карманов

За последние годы государство у всех на глазах планомерно довело медицину до ручки. Госбюджет что ни год резал траты, в 2017 г. у медиков отобрали очередные 70 млрд федеральных денег. Одновременно количество больниц втихую урезали настолько, что скоро оно уйдёт ниже дореволюционного уровня. Народ всё стерпел. Видимо, вдохновившись успехом, правительство решило окончательно спихнуть лечебные проблемы на его плечи. В октябре на самом верху внезапно завели тревожные разговоры на тему некоего софинансирования населением расходов на здравоохранение. Тут, что называется, следите за руками. Трюк в том, что по факту народ и без того оплачивает половину медицинских расходов.



Первое, что нужно знать, народ в России лечит именно государство и делает это далеко не бесплатно. Потому что доктора у нас государственные, частной медицины в РФ, по сути, нет. По данным Росстата, на всю страну только 246 негосударственных больниц, в них менее 2% от общего числа коек. Второй примечательный факт: медицина в России не просто не бесплатна, реально население тратит на неё больше, чем в богатых странах. Это отметил не кто-нибудь – НИИ при Минфине, который весной 2017 г. провёл большое исследование. Оказалось, в среднем по РФ на плечи населения уже легло 38% всех расходов на медицину, в крупнейших городах – до 45%. Как особо отметили в минфиновском институте, при нынешних тенденциях по ежегодному урезанию медицинских госрасходов, через 7–8 лет даже в беднейших регионах граждане будут оплачивать из собственного кармана минимум половину.



Всемирная организация здравоохранения при ООН считает максимально допустимым пределом 20%. По факту в богатых странах, за исключением США, население оплачивает менее трети, тогда как в беднейших государствах Юго-Восточной Азии доля доходит до 40–60%. Большое исключение – Индия, где медицинская помощь полностью бесплатна для всех 1,3 млрд граждан страны. Это далеко не вся печальная правда о российском здравоохранении. За последние годы правительство изрядно преуспело в попытках угробить его окончательно.



Денег на медицину государство выделяет всё меньше, тенденция тут очевидна. Медики нищают, отыгрываются на пациентах. Тем временем народный карман без того пуст, поскольку все кому не лень, от коммунальщиков до госмонополий, давно рвут его на части.



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