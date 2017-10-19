В Госдуму внесен законопроект о медобеспечении Вооружённых сил в военное время

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому медицинские препараты и технологии, предназначенные для использования ВС РФ в военное время, должны регистрироваться и лицензироваться уполномоченными органами в области обороны.

Такой законопроект внес сегодня в Госдуму первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Таким образом военные медучреждения могут быть освобождены от необходимости получения государственной лицензии, а врачи - могут получить право использовать наркотики в особых случаях также без лицензии. В пояснительной записке уточняется, что законопроект направлен на формирование правовой основы деятельности медицинских подразделений Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов при выполнении ими задач в условиях военного времени, при ведении военных действий, выполнении боевых и учебно-боевых задач, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф.

По словам сенатора, "экстремальная ситуация требует других скоростей принятия решений".