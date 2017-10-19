19 октября помощник Президента РФ Игорь Левитин, в рамках своего визита на Урал, посетил строящийся стадион «Екатеринбург-Арена» и провел совещание на тему подготовки региона к Чемпионату мира по футболу 2018 года. «Я считаю, уже очевидно, что проблем здесь нет. Есть полная уверенность, что стадион будет сдан в срок», – завил Игорь Левитин по итогам осмотра «Екатеринбург Арены».

Помощнику Президента рассказали, что на сегодняшний день на стадионе на 100 процентов выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей и на 90 процентов – внутренних. Полностью построена крыша стадиона, установлены 26 пассажирских лифтов, завершены работы на постоянных трибунах, установлены 14 000 зрительских кресел. Также на 100 процентов выполнены работы по обустройству футбольного поля, построены контрольно-пропускной пункт и павильоны досмотра всех секторов. Продолжаются работы по архитектурной подсветке, благоустройству территории, установке табло и реставрации исторических частей, в частности скульптур сталевара, девушки с факелом, футболиста, стрелка, лыжницы и фрезеровщика, а также забор спорткомплекса и здания касс.

«Мы оцениваем выполнение 90 процентов работ по всем направлениям. Вы можете видеть картинку стадиона и оценить состояние поля. В настоящее время все объемные разделы проекта завершаются. Идет отделка подтрибунных помещений, это трудоемкие работы. Все идет в графике, и поэтому у нас нет никаких сомнений, что мы закончим вовремя», – заявил генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.

Кроме того, Игорю Левитину рассказали, что уже есть планы после Чемпионата мира использовать площади перед стадионом в спортивных целях, например, для пробежек горожан. Игорь Левитин поддержал идеи руководства области по использованию спортивных объектов в режиме наследия в интересах жителей области, а также для спортивной подготовки детей и напомнил, что эту тему на личном контроле держит Президент России Владимир Путин.

«Есть поручение Президента России о наследии не только центральных стадионов, где будут проходить матчи, но и десятков тренировочных полей. Они также должны быть задействованы: в виде детских юношеских спортивных школ, чтобы сюда могли приезжать ребята из других регионов. Не только ребята из Свердловской области, но и дети оттуда, где нет таких тренировочных площадок. Вот это и есть наследие, о котором говорил Президент», – заявил Игорь Левитин.

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт отметил, что в Свердловской области уже разработана программа использования спортивных объектов после Чемпионата мира: все тренировочные площадки будут переданы в пользование горожанам и детским спортивным школам. Стадион футбольной академии «Урал» – «СКБ-Арена» – станет площадкой для детских команд ФК «Урал» в структуре Уральской футбольной академии, где сейчас занимаются 200 воспитанников.

Напомним, продвигать идею о создании детской футбольной академии на Среднем Урале с использованием объектов, построенных к Чемпионату мира по футболу, губернатор Евгений Куйвашев начал еще в 2015 году. Она получила поддержку спортивной и педагогической общественности, а первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов дал поручения детально проработать этот проект. Академия включит в себя несколько спортивных объектов: крытый футбольный манеж, стадион, гостиницу-общежитие для проживания спортсменов, 3 футбольных поля, административное здание, плоскостные и спортивные сооружения для различных видов спорта, также запланировано строительство спортивного интерната для детей.