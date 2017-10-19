Полиция пресекла конфликт пьяных вахтовиков в поезде

Полиция и бойцы Росгвардии пресекли конфликт пьяных вахтовиков в поезде. 18 октября в дежурную часть Забайкальского линейного управления поступило сообщение о том, что поезде сообщением «Нерюнгри – Новосибирск» порядка 90 вахтовиков, следующих от станции Тында распивают алкогольные напитки, нарушают общественный порядок, игнорируют требования поездной бригады.

Для выяснения обстоятельств инцидента в поезд была организованна подсадка сотрудников транспортной полиции. Руководством Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте принято решение о привлечении бойцов спецподразделений Росгвардии. Конфликтная ситуация была урегулирована.

Привлечены к ответственности более 10 граждан. По решению руководства поездной бригады нарушители были сняты с поезда и доставлены в полицию.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ - появление в общественных местах в состоянии опьянения.