Рынска раскритиковала Собчак за участие в выборах 

Светский обозреватель Божена Рынска на своей странице в Facebook раскритиковала решение журналистки Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России. Намерения Собчак Рынска восприняла крайне негативно.

Божена предположила, что за участие в выборном процессе Кремль обязательно заплатит Ксении крупную сумму, так как ее кандидатура «сделает выборы легитимными». Рынска назвала решение Собчак «подлым поступком», так как все, кто примет участие в предвыборной гонке – «подлецы».

Рвнее Владимир Жириновский высказался по поводу решения Собчак участвовать в выборах.