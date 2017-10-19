Как истребляют оборонные миллиарды страны

В 2020 г. должна завершиться самая масштабная и дорогостоящая программа модернизации Вооружённых сил в российской истории. В 2011 г. Владимир Путин перед возвращением на пост №1 сформулировал: «Задача предстоящего десятилетия заключается в том, чтобы новая структура Вооружённых сил смогла опереться на принципиально новую технику. На технику, которая «видит» дальше, стреляет точнее, реагирует быстрее, чем аналогичные системы любого потенциального противника».



На эти цели заложили беспрецедентную сумму – 23 трлн рублей. Громогласно объявлено, что военные получат более 400 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) нового поколения, 28 противоракетных систем S-400, 10 ракетных комплексов «Искандер-М», 50 военных кораблей, 8 атомных подводных лодок и 20 дизельных субмарин, более 600 самолётов, включая истребители пятого поколения, более 1 тыс. вертолётов и 2,3 тыс. танков. Уже к 2015 г. доля современных образцов вооружения должна была вырасти до 30%, а к 2020 г. – до 70%.



В мае 2017 г. Центробанк и Росфинмониторинг поделились со страной результатами наблюдений за движением средств оборонзаказа. «Проверки выявляли факты нарушения порядка открытия и режима использования отдельного счёта, случаи проведения по данным счетам отдельных операций, не имеющих явного экономического смысла, схемных операций, направленных на обналичивание средств», – говорится в заключении ЦБ РФ. И это не какая-то «оперативная информация» – 27 банков попали в материалы исследования. «На обналичивание идёт минимум 50%, а то и все 70% всех сумм гособоронзаказа», – сообщают СМИ со ссылкой на Росфинмониторинг.



Некоторыми экспертами высказывается здравая мысль, что можно круто сократить расходы на оборону за счёт обу- здания коррупции. Но попробуй найти состав преступления, например, в истории создания нового российского беспилотного летательного аппарата (БЛА). На программу ахнули 5 млрд руб., а в 2010 г. Минобороны признало её провал и заявило о намерении закупать беспилотники за границей. Или трижды проверенный танк Т-90 в 2010–2011 гг. вдруг подорожал на 38 млн рублей. По делу ли?



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