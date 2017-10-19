В Троицком районе Южного Урала повысили качество электроснабжения

Специалисты «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжение потребителей в Троицком районе Южного Урала. Для этого они отремонтировали воздушную линию по передаче электроэнергии 35 кВ «Троицкая районная – Скалистая» в Троицком районе.

Здесь был заменен провод из алюминия длиной 12 километров и 288 изоляторов. Сумма затрат – более 2 миллионов рублей.

Всего эта воздушная линия имеет длину 30 километров, однако ее часть расположена в Казахстане. Специалисты выехали на место ремонта и жили там до завершения работ.

Отметим, что ремонт линии позволит обеспечить не только полноценную бесперебойную работу ЛЭП в период пиковых нагрузок осенне-зимнего периода, но и значительно повысят надежность электроснабжения жителей поселков Скалистый, Нижняя Санарка, Целинный, а также сельскохозяйственных предприятий Троицкого района.