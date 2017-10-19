Милонов призвал запретить школам и детсадам отмечать Хэллоуин

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу Минобрнауки Ольгу Васильеву запретить проведение Хэллоуина повсеместно в школах и детских садах.

По мнению парламентария, в России давно назрела потребность в том, чтобы оградить детей "от тлетворного негативного влияния Хэллоуина", - сообщает РИА Новости.

Милонов назвал праздник неприемлемым "ни с учебно-воспитательной, ни с духовно-нравственной точек зрения".

В обращении законодателя к главе Минобрнауки предлагает запретить праздновать Хэллоуин в образовательных учреждениях не только в отдельных регионах, а повсеместно.

Жители европейских стран и Америки традиционно отмечают праздник Хэллоуин в последний день октября.