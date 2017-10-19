Челябинского журналиста пригласили на награждение в «Сколково»

Журналист областной газеты «Южноуральская панорама» Евгений Аникиенко стал призером VII Всероссийского конкурса СМИ Tech-in-media. Его статья «Лазер против скальпеля» удостоена 3-го места на IV этапе конкурса «Венчурный бизнес» в номинации «Лучшая публикация в региональном печатном СМИ».

Победителям и призерам престижного конкурса (его организатором является Российская венчурная компания, РВК) вручат награды на проходящем сейчас в Москве, в «Сколково», международном форуме «Открытые инновации». Журналисты встретились с известными учеными, политиками, представителями медиасообщества.

Напомним, что Евгений Аникиенко и в прошлом году вошел в число победителей журналистского конкурса Tech-in-media, заняв 3-е место за статью «В квантовый мир открывают окно».

В 2017 году конкурс проходил в условиях самой жесткой конкуренции, и перед экспертами стоял нелегкий выбор — отобрать лучших из лучших.

— В этом году мы получили 543 заявки из 31 региона России, — говорит представитель оргкомитета конкурса Tech-in-media директор по развитию технологических сообществ РВК Илья Курмышев. — Значит тема популяризации науки и инноваций активно захватывает всю страну. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе! Вы каждый день превращаете сложные вещи в доступные и помогаете обычным людям понять науку и технологии. Удачи вам! А мы в свою очередь постараемся и дальше поддерживать ваши инициативы.

Отметим, что «Лазер против скальпеля» — это интервью с профессором ЧелГУ, доктором физико-математических наук Александром Лаппой, который рассказал о совместном проекте вуза и Южно-Уральского медуниверситета по созданию инновационных технологий щадящей хирургии.