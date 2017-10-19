Глава иркутского минздрава не помог пассажиру, которому стало плохо в самолете

Министр здравоохранения Иркутской области, летевший из Москвы в Иркутск утренним рейсом "Аэрофлота", не помог пассажиру, которому во время полета стало плохо.

Очевидцы рассказали, что пассажиру стало плохо во время полета, экипаж по громкой связи попросил подойти к пассажиру врачей, если таковые летят эти рейсом. Оказались на борту три медика, в том числе министр. Два врача откликнулись на просьбу бортпроводников и оказали помощь человеку. В Иркутске в аэропорту больного сразу забрала бригада "скорой помощи".

Глава минздрава Иркутской области Олег Ярошенко на просьбу экипажа помочь больному не откликнулся. По словам очевидцев, он не сдвинулся с места и, усевшись поудобнее, заснул, - сообщает портал FlashSiberia.

По данным издания, Олег Ярошенко окончил Томский военно-медицинский институт, Военно-медицинскую академию имени Кирова, высшие академические курсы Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова не отказывает в помощи людям. Так во время полета в Нью-Йорк она на борту самолета оказала помощь женщине.