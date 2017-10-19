В Челябинске впервые прошло онлайн-совещание Бориса Дубровского с главами
19 октября 2017, 17:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Только что в Челябинске завершилось онлайн-совещание главы Южного Урала с руководителями муниципалитетов. Его транслировали ведущие СМИ региона и соцсети.
Совещание стартовало в 10 часов утра сегодня, 19 октября, уточнила пресс-служба главы региона. На мероприятии обсудили состояние дорог и готовность региона к зиме, где с докладами выступил руководитель Управления ГИБДД полицейского главка региона Андрей Мурыгин и министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик.
Кроме того, продолжены темы ведения отопительного сезона и вопрос переселения граждан из ветхоаварийного жилья. Об этом сообщил глава регионального минстроя Виктор Тупикин.
Министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков представил отчет по программе приватизации государственной собственности. О ситуации на рынке труда рассказал начальник главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов с докладом о ситуации на рынке труда.
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