Рогозин предложил запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия кодов

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил запретить закупку импортного ПО для государственных нужд от производителей, не раскрывающих исходные коды.

"Покупая зарубежное оборудование, коммутаторы, маршрутизаторы, серверы мы подсаживаемся на постоянно модернизируемый чужой софт, по которому не обладаем исходными кодами", - заявил Рогозин в ходе военно-промышленной конференции "Диверсификация ОПК в сфере телекоммуникаций и связи" в Воронеже.

Он призвал рассмотреть запрет на поставку в госсектор оборудования для тех иностранных продавцов, которые не открывают исходные коды и не передают документацию, необходимую для последующей модернизации собственными силами,- передает ТАСС. По его мнению, "все эти игры закончатся плохо".