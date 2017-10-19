Россиянам дадут каникулы на Новый год на 10 дней
19 октября 2017, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]
Россиянам дадут каникулы на Новый год 10 дней. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году. В 2018 году будет 10-дневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым.
В Ростуризме уже сообщили о планах наших соотечественников на зимние каникулы. Некоторые россияне уже бронируют туры. По данным Ростуризма, наиболее популярными направлениями с внутри страны станут Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и родина Деда Мороза - Великий Устюг.
По данным ведомства, стоимость поездок по России и за её пределы по сравнению с 2016 годом почти не изменилась и составила в среднем 25 тысяч и 35-40 тысяч рублей соответственно? - сообщает RT.
Те россияне, кто любит погреться и имеет деньги, планируют туры в Таиланд, Вьетнам, Индию, ОАЭ и Израиль.
Утвержден календарь выходных на 2018 год