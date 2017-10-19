Назван способ встретить старость в здоровой физической форме

Британские ученые провели исследование с участием около тысячи жителей Великобритании и назвали простой, но эффективный способ сохранить здоровье и физическую активность до преклонного возраста.

Ученые изучили принципы питания добровольцев - участников эксперимента, которые родились в марте 1946 года. Как оказалось, в течение жизни эти люди придерживались диеты, которую рекомендуют медики сейчас. Исследователи отметили достаточно крепкое здоровье этих людей.

Руководитель группы ученых Сиан Робинсон отметил, что положительное влияние на физическую работоспособность в более зрелом возрасте оказывает правильное питание: необработанные продукты, содержании в рационе большого количества овощей и фруктов и цельных зерен.

Исследование британских ученых опубликовано в The Journals of Gerontology: Series A, сообщается на портале EurekAlert!