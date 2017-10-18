Несколько улиц на севере Москвы полностью перероют для проезда транспорта в ночь с 18 на 19 октября и 22 октября в связи с проведением футбольных матчей на стадионе "ВЭБ Арена", пишет портал "Москва 24".



Ограничения введут в проезде Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. Кроме того, для автомобилей закроют 3-ю Песчаную улицу от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы.



Ограничения будут действовать с 19:45 18 октября до 00:45 19 октября, а также 22 октября между 14:30 и 19:30, предупреждает "М24".



