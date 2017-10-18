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Несколько улиц в САО перекроют из-за матчей на "ВЭБ Арене"

18 октября 2017, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Несколько улиц в САО перекроют из-за матчей на "ВЭБ Арене"
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Несколько улиц на севере Москвы полностью перероют для проезда транспорта в ночь с 18 на 19 октября и 22 октября в связи с проведением футбольных матчей на стадионе "ВЭБ Арена", пишет портал "Москва 24".

Ограничения введут в проезде Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. Кроме того, для автомобилей закроют 3-ю Песчаную улицу от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. 

Ограничения будут действовать с 19:45 18 октября до 00:45 19 октября, а также 22 октября между 14:30 и 19:30, предупреждает "М24".

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Несколько улиц в САО перекроют из-за матчей на "ВЭБ Арене"

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Возобновлено авиасообщение между Ираком и Саудовской Аравией

Возобновлено авиасообщение между Ираком и Саудовской Аравией

Сегодня стало известно, что между Ираком и Саудовской Аравией возобновлено авиасообщение, которое было прервано 27 лет назад. Об этом сообщили в среду, 18 октября, в иракском министерстве транспорта.

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В московском метро начались продажи браслетов «Тройка»

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Шойгу планирует написать в ноябре Всероссийский географический диктант

Глава Русского географического общества Сергей Шойгу намерен написать Всероссийский географический диктант. В этом году данная акция пройдет в России уже в третий раз, она назначена на 26 ноября.

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Киев расторг соглашение о специализации военных предприятий с Россией

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Анастасия Волочкова забрала документы дочери из школы

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова приняла решение забрать документы дочери Ариадны из школы. Согласно последней информации, шестиклассница сменила учебное заведение уже третий раз.

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Отец умудрился показать слепому сыну футбол (ВИДЕО)

Видеоролик, как отец привел своего слепого сына на футбольный матч и показал игру, набирает тысячи лайков. Для того, сын, который не видит, смог получить удовольствие от игры, и визуализировать то, что происходит перед ним, отец использовал небольшое футбольное поле.

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В московском парке Сокольники ранили и ограбили человека

В парке Сокольники на востоке Москвы ранили человека и отобрали у него 3 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что происшествие произошло в среду, 18 октября, на Поперечной просеке.

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Кадетам Москвы доверят нести вахту в составе почетного караула на Поклонной горе

Кадетам Москвы доверят нести вахту в составе почетного караула на Поклонной горе

Мероприятия проекта "День кадетского класса в Музее Победы" проведут для кадет с 20 по 22 октября. Начало назначено на 10:00.

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Мэр Калининграда посоветовал калининградцам уезжать за город во время ЧМ - 2018

Мэр Калининграда посоветовал калининградцам уезжать за город во время ЧМ - 2018

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В Сирии поставлен памятник севастопольцу

В Сирии поставлен памятник севастопольцу

В честь подвига севастопольца, майора Сергея БОРДОВА в Сирии был установлен памятник. Командующий Черноморским флотом адмирал Александр ВИТКО вручил вдове погибшего, Виталине БОРДОВОЙ, посмертную награду супруга — орден Мужества.

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Новак: в скором времени люди забудут, что такое электрические розетки

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Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что скоро люди смогут забыть, что такое электрические розетки. Это станет возможным благодаря развитию беспроводных технологий передачи электроэнергии.

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Полиция проверяет два аэропорта и три вокзала в Москве из-за анонимных звонков

Полиция проверяет два аэропорта и три вокзала в Москве из-за анонимных звонков

В Москве в среду продолжилась волна анонимных звонкоа. Сегодня сообщения о минировании поступили в аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", на Ярославский, Курский и Павелецкий вокзалы, в РГБ.

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