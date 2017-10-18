Пенсионер в отчаянии написал письмо В.Путину

Пенсионер Анатолий Вертипрахов из Ясной Оловяннинского района Забайкальского края после того как приставы сняли с его карты всю пенсию до последней копейки, в отчаянии написал письмо президенту с просьбой вырыть ему могилу и купить гроб. «В этой стране жить невозможно», написал он.

Пенсия Анатолия Николаевича составляет 8 516 рублей, при том, как сам он пишет, прожиточный минимум в Забайкалье равен 8 600 рублям. Но даже это не остановило судебного пристава, снявшего с карты пожилого мужчины всю, до последней копейки, пенсию – 8 516 руб. 13 копеек.

«В этом месяц, 16 октября, судебный пристав Оловяннинского района Забайкальского края Балданов Жаргал Гамбоевич снял с меня, то есть с моей карточки всю мою пенсию – 8 516 руб. 13 коп. На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник», - пишет в своем письме Анатолий Николаевич.

Обращается к Владимиру Путину со следующими словами: «Господин Президент! Прошу дать распоряжение губернатору Забайкальского края, главе Оловяннинского района, главе сельского поселения «Яснинское», выкопать мне могилу и купить мне гроб. Мне 72 года. Жить в этой стране невозможно...»

Анатолий Николаевич Вертипрахов, имея высшее образование и проработав около 40 лет в сфере ЖКХ, стал жертвой современной жилищно-коммунальной банды, как выяснилось, деньги были сняты приставом за долги по ЖКХ.

Сегодня пенсионеру Вертипрахову по мере своих сил и возможностей помогают соседи и знакомые. По их словам, сразу после того как Анатолий Николаевич узнал об исчезновении денег, ему стало плохо.

«Вечорка» следит за развитием ситуации в Ясной.