В московском метро начались продажи браслетов «Тройка»

В Московском метрополитене появились силиконовые браслеты с чипом «Тройка». В продажу поступило пятьсот аксессуаров, сообщает официальный портал правительства Москвы.

Купить браслеты можно на стойке «Живое общение» на станции «Пушкинская» и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная».

Для женщин браслеты представлены в девяти цветах, а мужские — в двух. Залоговая стоимость одного браслета составляет 450 руб. При желании эти деньги можно вернуть, сдав браслет в один из центров «Московский транспорт».