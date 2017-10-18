На Камчатке открылось движение по новому мосту через реку Половинка
18 октября 2017, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Камчатки торжественно открыли движение по новому мосту в городе Елизово через реку Половинка, сообщает Общественное Телевидение России.
Четырехполосная переправа длиной в 48 метров рассчитана на нагрузку в сто тонн. Она связывает несколько районов Елизово. Стоимость объекта 460 миллионов рублей. На эти средства строители также построили два пешеходных моста и благоустроили набережную. Работа длилась три года. Предыдущий подрядчик не уложился в сроки, власти расторгли с ним контракт и сейчас взыскивают неустойку. Объект достраивала другая компания. В результате мост открыли на восемь месяцев позже.
Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края: "Накопилось очень много негатива из этой стройки, долго ждали, не получилось. Поэтому я хочу извиниться перед горожанами за ту задержку, которая здесь была на этой стройке, на восемь месяцев выпали из графика".
Жанна Курмистрова, житель города Елизово: "Мы все пришли сюда, потому что для нас это радостное событие, для нас этот новый мост - еще одна артерия жизни, по которой течет вся жизнь".
На время ремонта легковой и общественный транспорт ездил в объезд, по другому мосту через Половинку. Это, как минимум, лишние полтора километра дороги. Да и переправа там уже, из-за чего в часы пик возникали пробки. Всего за последние десять лет на Камчатке построено и отремонтировано 30 мостов.