На Камчатке открылось движение по новому мосту через реку Половинка

Власти Камчатки торжественно открыли движение по новому мосту в городе Елизово через реку Половинка, сообщает Общественное Телевидение России.

Четырехполосная переправа длиной в 48 метров рассчитана на нагрузку в сто тонн. Она связывает несколько районов Елизово. Стоимость объекта 460 миллионов рублей. На эти средства строители также построили два пешеходных моста и благоустроили набережную. Работа длилась три года. Предыдущий подрядчик не уложился в сроки, власти расторгли с ним контракт и сейчас взыскивают неустойку. Объект достраивала другая компания. В результате мост открыли на восемь месяцев позже.

Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края: "Накопилось очень много негатива из этой стройки, долго ждали, не получилось. Поэтому я хочу извиниться перед горожанами за ту задержку, которая здесь была на этой стройке, на восемь месяцев выпали из графика".