Отец умудрился показать слепому сыну футбол (ВИДЕО)

Видеоролик, как отец привел своего слепого сына на футбольный матч и показал игру, набирает тысячи лайков. Для того, чтобы сын, который не видит, смог получить удовольствие от игры, и визуализировать то, что происходит перед ним, отец использовал небольшое футбольное поле.

Мужчина водил руками сына по нему, тем самым, воспроизводя моменты футбола, - сообщает "Спорт-Экспресс".

Видео опубликовано в соцсети Твиттер.

Россия готовится к чемпионату мира по футболу-2018. Матчи будут проходить в нескольких российских городах.