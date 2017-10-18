В Сирии поставлен памятник севастопольцу

В честь подвига севастопольца, майора Сергея БОРДОВА в Сирии был установлен памятник. Командующий Черноморским флотом адмирал Александр ВИТКО вручил вдове погибшего, Виталине БОРДОВОЙ, посмертную награду супруга — орден Мужества.

18 апреля 2017 года Сергей БОРДОВ погиб в Сирии, отражая атаку боевиков ИГИЛ (экстремистская организация, запрещенная в России), которые пытались взять штурмом гарнизон в провинции Хама.

Нападение было внезапным. В 8:43 он успел отправить текстовое сообщение Виталине с обещанием скоро вернуться. Меньше чем через полчаса, в 9:10, Сергей погиб в ходе боестолкновения.

Сергей БОРДОВ сумел организовать отпор в условиях внезапного нападения боевиков, сообщает «Информационный портал Севастополя». Официально заявлено, что атака была отражена сирийскими военнослужащими. В ходе боестолкновения Сергей погиб, получив смертельные ранения. 22 апреля он был похоронен в Севастополе. В честь подвига севастопольца сирийская сторона на месте гибели установила ему памятник, пишут "Аргументы недели - Крым".

Виталина БОРДОВА вместе с 13-летней дочкой планирует перебраться из Севастополя в Москву. Министерство обороны России предложило ей трудоустройство в одном из структурных подразделений, пишут «Примечания».