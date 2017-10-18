В Севастополе брошенное судно уходит под воду

Судно РС-300 «Нептун» начало уходить под воду в районе базы «Акванавт» в Камышовой бухте.

Очевидцы рассказали, что судно 1979 года постройки ранее принадлежало морской гидрометеорологической станции «Ялта». Теперь, предположительно, оно находится на балансе ВОСВОД.

Судно стало крениться еще на выходных, а сейчас оно уходит под воду прямо на глазах, пишет «Информационный портал Севастополя». Перевернуться бывшему рыболовецкому сейнеру не дает удерживающий его металлический трос. В случае его обрыва, судно водоизмещением 258 тонн ляжет на борт.

Уже произошел разлив нефтепродуктов в акватории. На место ЧП прибыли специалисты Центра гражданской защиты населения, сообщают очевидцы с места событий.

По словам ведущего специалиста по спасению людей и судов капитана порта Сергея ИЛЬИНА, спасатели проводят осмотр, чтобы принять решение о привлечении необходимых сил и средств для локализации ЧС, пишут "Аргументы недели - Крым".

На место также прибыли специалисты Росприроднадзора. Они приступили к предварительному анализу ситуации. Уже выявлен ряд нарушений, допущенных владельцем. К аварийным работам приступили специалисты Центра гражданской защиты. Катер спасательной службы тянет к причалу боны.