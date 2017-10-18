В Совфеде прокомментировали идею Жириновского отменить новогодние каникулы

В Совете Федераций прокомментировали идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить новогодние каникулы, а положенные выходные дни приурочить к отпуску.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Кононова полагает, что в России семьи традиционно празднуют Новый год и Рождество. "Это возможность провести время с семьёй, учитывая, что время совпадает с каникулами детей. Это возможность спланировать свой отдых с детьми", — сказала сенатор и отметила, что "инициатива несвоевременна и не столь актуальна, чтобы вносить изменения в законодательство", - передает RT.

По мнению сенатора, прежде нужно узнать мнение самих россиян по этому вопросу.

Сегодня стало известно, как будут отдыхать на праздники россияне в 2018 году. Новогодние каникулы - целых 10 дней. Это обеспокоило Владимира Жириновского, он предложил отменить новогодние праздники из-за пьянства россиян.