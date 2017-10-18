По прогнозу синоптиков, в Москве на следующей неделе ожидается снег и гололедица. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд успокоил, что сильной гололедицы пока не прогнозируется.

Вильфанд уточнил, что в начале следующей недели ожидаются осадки в виде снега. Директор Гидрометцентра сообщил, что лёд на Москве-реке появится во второй декаде ноября. «В этом году образование льда на российских реках планируется в сроки, близкие к климатической норме», — цитирует главу Гидрометцентра агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптики прогнозировали похолодание и ночные заморозки в конце текущей недели.