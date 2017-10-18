Москвичи поддержали предложение о подсветке пешеходных переходов
18 октября 2017, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Москвы поддержали идею о введении дополнительной подсветки на пешеходных переходах.
Согласно последней информации, более 140 тысяч москвичей проголосовали за данное нововведение на сайте "Активный гражданин". Как сообщает издание m24.ru, подсветка позволит в темное время суток сделать пешеходов более заметными для автомобилистов.
Предполагается, что подсветка будет включаться одновременно с зеленым сигналом светофора. Что касается нерегулируемых переходов, то там данная система будет работать постоянно.