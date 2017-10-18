СМИ: Путин предложил подумать, как разделить с населением расходы на здоровье

Президент РФ Владимир Путин полагает, что человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье. Российский лидер призвал подумать, какая медицинская помощь должна оказываться населению бесплатно, а какая – с привлечением софинансирования.

В настоящее время согласно Конституции РФ каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь.

Виталий Омельяновский из РАНХиГС рассказал, что софинансирование обсуждается и в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина, и в администрации президента, и в Минэкономразвития, - пишет газета "Ведомости".

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов отметил, что глава государства впервые заявил о желательности и приемлемости софинансирования в социальных секторах. Но Кузьминов отметил, что "софинансирование угрожает сложившемуся хрупкому социальному равенству, у малодоходных групп населения не будет возможности софинансировать высококачественные, а значит, дорогие социальные услуги". По его мнению, для тех, кто платить не может, должны быть программы, дополнительно финансируемые государством.

Ректор ВШЭ отметил, что опросы 2016 и 2017 гг. показали, что готовность населения доплачивать за получение бюджетных услуг более высокого качества за последние годы значительно возросла, качественное образование и здравоохранение готовы софинансировать 41% россиян и готовность эта наблюдается почти во всех доходных группах.