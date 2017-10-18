Видео, как будет выглядеть человек через тысячу лет

Специалисты канала Tech Insider изучили современные исследования и изобретения ученых и создали видео, предположив, как будет выглядеть человек через десять столетий.

Как предполагают создатели видео, если новейшие технологии будут активно внедряться в жизнь человека и не случится какой-либо глобальной катастрофы, то люди, возможно, изменятся не только внешне, но и на микроскопических уровнях.

Специалисты учли исследование британских ученых. Исследователи из Оксфорда обнаружили группу ВИЧ-инфицированных детей в Южной Африке, у которых есть встроенная защита от ВИЧ. Она предотвращает развитие заболевания и позволяет детям нормально жить, - пишет "Российская газета".

В Tech Insider отметили, что итальянские ученые и из Китая проводят трансплантацию головы животных, пытаясь определить, можно ли перенести сознание из одного тела в другое.

По мнению ученых, через тысячу лет люди будут гораздо выше ростом, чем современники, будут иметь более развитый интеллект и способность адаптироваться к любым условиям, даже жить и размножаться на других планетах.