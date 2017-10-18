Моральный кодекс строителя: что в Волгограде построили не так

Современная застройка Волгограда – палка с двумя концами. Одни говорят, надо радоваться, что у нас ещё хоть что-то строят. Другие оппонируют, что лучше ничего не делать, чем делать так: ломая архитектурные ансамбли, круша зеленые зоны и применяя сомнительные материалы. Возможно ли строить, не ломая и соблюдая при этом культуру и безопасность, «Аргументы недели» расспросили экс-главу Госстройнадзора по Волгоградской области, бывшего руководителя Комитета по строительству администрации Волгоградской области и генподрядчика и заказчика нескольких крупных городских объектов Николая Кундрюкова.

- Вместе со всей страной в Волгограде в последние лет десять-пятнадцать построили много быстровозводимых зданий – торговых центров, офисов. Но как выяснилось, горят они гораздо быстрее, чем строятся – примеров по стране много, у нас по счастью пока такого не случилось. Но тенденция опасная, в чём её причина?

- Главная причина происходящего - это неправильная эксплуатация. У меня есть хороший пример. В Казани при подготовке к Универсиаде выносили за границы объездной дороги все рынки. И построили замечательное здание, которым я восхищался: все системы безопасности сделаны по последним технологиям и на хорошем уровне. Я уезжаю и узнаю через два дня, что здание сгорает. Звоню главному инженеру, он говорит, что просто не успели пожарные водоёмы наполнить. Подводит либо спешка при вводе в эксплуатацию, либо халатное отношение эксплуатирующей организации. Современные системы пожаротушения устроены так, что почти всё должно решаться автоматически, без участия или при минимальном участии человека.

- Что можно сказать о волгоградских общественных объектах современной постройки: торговые, офисные центры, гостиницы? Есть ли среди них такие, которые посещать – значит, подвергать себя очевидному риску?

- Все крупные здания, такие, как Ворошиловский ТЦ, «Акварель», «Пирамида», «Европа Сити Молл» сделаны по последним пожарным регламентам, они достаточно безопасны и надежны. Но опять же вернёмся к вопросу о правильной эксплуатации. Иногда, я, как посетитель, но из профессионального интереса, прохожу путь по табло «выход», а выхода не нахожу. Он может быть загроможден какими-то коробками, мешками, и уже становится бесполезным – люди просто не могут выйти. По новым регламентам часть светильников должна иметь независимый источник питания. Это не везде соблюдается, а когда в экстренной ситуации гаснет свет, остается гореть только табло выхода, и люди в темноте и панике просто давят друг друга.

- Понимаю вашу корпоративную солидарность, но выглядит так, что вы защищаете своих коллег-строителей и переносите ответственность на эксплуатирующие организации.

- А я объясню, почему это так. Строители ведь очень зарегламентированы. Во-первых, у них изначально квалифицированные проектировщики, в большинстве своем, так скажем. При проектировании они десять раз перестраховываются и понимают собственную ответственность. Во-вторых, строжайшая экспертиза проектной документации. Потом выступает служба заказчика, которая проверяет все решения, служба строительного контроля, государственная служба надзора. Строитель обязан сделает так, как положено по нормативам. А когда начинается эксплуатация, такого количества квалифицированных надзоров уже нет.

- А материалы и технологии, которые используют сегодня? Они тревогу не вызывают?

- Да, сейчас в строительстве применяют те материалы, которые раньше никогда не применяли. Понятно, что не от хорошей жизни это происходит, диктует экономия средств. Старые регламенты прописывали использовать для фасадов только материалы сертификата «НГ» – негорючие. Потом всякие умники стали притягивать разные исследования, испытания, доказывая: что-то вполне себе подходит. Так получилось с пенопластом, полистиролом. Часто исследования были пролоббированы производителями этих материалов. В Волгограде есть высотные здания, 16-ти этажные фасады которых сделаны из полистирола. Потом они, конечно, штукатурятся, но при возникновении пожарной ситуации мне за них очень страшно. А есть здания, которые не подлежать ни экспертизе, ни государственному строительному надзору – в 2-3 этажа – их делают полностью из пенопласта. Вообще нонсенс: пенопласт снаружи, пенопласт внутри, а между ними ячейки залиты бетоном. Да сейчас это законно, нормативы не нарушены, юристы легко отбиваются в случае пожара. Но мы же должны не только экономить, но и ценить жизнь человека, его безопасность, и понять, что так строить нельзя.

- На что обывателю стоит обращать внимание, чтобы понять: это здание более-менее безопасно, а это нет? Есть ли какие-то приметы?

- Заселяясь в другом городе в гостиницу, я часто из профессионального интереса проверяю устройство входов-выходов, лифтов, в общем, иду везде, куда пустят. И что вижу: многие двери закрыты. Руководствуются соображениями безопасности от воров, злоумышленников, чтобы они не проникли, и перекрывают эвакуационные проходы. Если есть интерес, посмотрите, запечатаны ли такие выходы в здании.

На самом деле обширные рекомендации давать сложно. Каждый человек не может быть настолько компетентен, чтобы заменить мощь государственных структур: потребнадзора, стройнадзора, экологическую экспертизу. Если они грамотно выполнили свою работу, обывателям опасаться не стоит.

- Другая модная технология – теплосбережения. Строятся здания, где есть так называемый «эффект термоса». Но сберегая тепло, с одной стороны, с другой - не причиняем ли мы большой вред организму в этом термосе?

- У нас ещё с конца прошлого века любят говорить, что стены надо утеплять. Но на самом деле экономический эффект от этого утепления никто не просчитал. Наша система всё еще максимально работает по принципу, заложенному в советские времена, когда всё тепло производится теплоэлектроцентралями или теплоэлектротанциями. До сих пор они все работают и побочный продукт их работы – тепло. Если его не использовать, оно будет просто выкидываться в трубу, и топить нашу планету. И опять скажу, что продвижение технологий теплосбережения лоббируют производители. Например, базальтового утеплителя. Они построили заводы, и им нужно обеспечить сбыт. А эти утеплители в свою очередь тянут стоимость квадратного метра, оплачиваемую из нашего кармана.

- Для человека эти утеплители опасность представляют?

- Нет, они ведь находятся с внешней стороны – со стороны фасада и поэтому никак не контактируют. Опять же, если только не случится пожар, и огонь не будет вырываться из окна. Если использован полистирол, он начнет дымить, выделяя ядовитые вещества. Если же утеплитель – базальтовая минплита, при горении ничего страшного не произойдет, кроме как повышение температуры окружающей среды.

- Горячая тема – вырубка деревьев под застройку. Есть много примеров, когда деревья сохраняют даже внутри построек. У нас же щепки летят, и это стало трендом. Можно ли найти компромисс или нормы действительно требуют рубить с корнями и так массово?

- Давайте посмотрим на Центральный парк. Осталось примерно процентов 40 деревьев. Такого нельзя было представить в 90-е годы. Хотя они были очень лихими, но люди больше уважали друг друга. Когда я строил первые два дома на Батальонной, мы оставили все деревья, которым было 30 лет. Администрация строго следила, чтобы ни одного дерева не было срублено, тогда эти вопросы курировал Геннадий Николаевич Володькин. И когда надо было копать траншею и проходить под парком, даже в голову не приходило рубить. Делали дорогостоящие проколы по 350 метров, лишь бы сохранить. Да, это возобновляемый ресурс, но когда его возобновят? Вот сейчас в парке всё снесли. Надо поставить колесо обозрения, вырубите место под него, зачем так много? И выглядит это как глумление: всё зачистили, а работают только на одной площадке. Получается, пока разрешили, порубили всё, а когда будет возможность, будем застраивать. А может, до стройки и вовсе не дойдет.

- Парковку на другой «вырубленной» территории напротив стадиона строят очень быстро: и техники много, и людей.

- Парковка – абсолютно бездумное решение. Был парк, да, запущенный, но ведь его можно было привести в порядок, а не вырубать под корень. Делать парковку такого огромного размера ради того, чтобы четыре игры провести – абсолютное безумие. В конце концов, можно было бы просто на несколько часов перекрывать проспект Ленина в районе стадиона, и использовать широченную улицу под парковку, как это делается в других местах. Уж волгоградцы бы потерпели объездными дорогами, худшее терпим.

- Не так давно вы занимали солидный пост в областной администрации? Знаю, что многие коллеги были за вас рады, но и удивлены: вы достаточно молоды и независимы. В итоге проработали вы там недолго. Что пошло не так?

- В своём вопросе вы дали ответ. Я слишком молодой и принял слишком независимую позицию для чиновника. Те задачи, которые передо мной ставили – задачи развития строительной отрасли и строительных материалов, я понял слишком буквально. Не как чиновник. Ограничусь таким ответом.