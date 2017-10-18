Гражданам России могут позволить самостоятельно рубить елки к Новому году

Гражданам России могут позволить самостоятельно вырубать ели и прочие хвойные деревья для празднования Нового года.

Данную идею выдвинул зампредседателя комитета по природным ресурсам и экологии заксобрания Карелии Алексей Орлов. Как уточняет RT, депутат уже разработал поправки в Лесной кодекс и направил их на рассмотрение регионального парламента, чтобы впоследствии они были внесены в Госдуму.

Напомним, что сейчас законодательство позволяет вырубать новогодние деревья исключительно компаниям, а также индивидуальным предпринимателям.