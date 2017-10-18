"Хвостатые доктора" побывали в детском доме

Накануне в гостях у воспитанников детского дома-школы № 2 в Петропавловске-Камчатском побывали необычные гости. В рамках акции «Полиция и дети» сотрудники дознания совместно с Советом ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск и Камчатского края, а также Ассоциацией поддержки и развития канис-терапии «Лапа помощи» организовали для ребят удивительную встречу с «хвостатыми докторами».



Перед детьми выступили не просто дрессированные собаки, а настоящие терапевты-антидепрессанты, готовые не только прыгать по команде сквозь обруч, но и с радостью обниматься с теми, кому больше всего необходимы ласка и внимание.

Опытные собаководы из группы канис-терапии показали детям основные приемы дрессировки. Мальчишки и девчонки с удовольствием играли с четвероногими друзьями, а в завершении встречи полицейские подарили детям игрушки.



Посещение воспитанников детских домов и социальных приютов является для сотрудников органов внутренних дел доброй и многолетней традицией. Все социальные учреждения для несовершеннолетних являются подшефными разных структурных подразделений камчатской полиции.

со ссылкой на пресс-слежбу УМВД России по Камчатскому краю сообщает портал "Полуостров Камчатка"