Киоски «Роспечати» с непрофильными товарами уберут из Челябинска

Городские власти продолжают благоустройство Челябинска. На этот раз под пристальным вниманием оказались киоски с прессой – «Роспечать» и «Вечерний Челябинск» - под прикрытием которых продается что угодно, но только не пресса.

Овощи и фрукты, товары народного потребления вытеснили газеты, журналы и другую периодику. Незаконные киоски будут сносить. По предварительным данным, убрать могут свыше половины киосков «Роспечати».

Как рассказал гендиректор компании Константин Федоринин, они уже получили предписание о сносе порядка 117 объектов, что составляет по экономике и финансам, которая возглавляет рабочую группу по борьбе с незаконными торговыми объектами в столице региона Елена Мурзина уточнила, что работа ведется исключительно в соответствии с документом, принятым ранее гордумой.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что решение о сносе будет приниматься по каждому киоску.

– Там, где в киосках торгуют овощами, фруктами, ширпотребом, такие объекты торговли будут однозначно демонтированы, - сказал Евгений Тефтелев. - Там же, где «Роспечать» продает прессу, газеты, журналы, книги, мы будем стараться их сохранить. По таким объектам мы готовы к компромиссам.