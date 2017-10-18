В Ростове-на-Дону начались летные испытания вертолета Ми-26Т2

В Ростове-на-Дону начались летные испытания самого большого в мире транспортного вертолета Ми-26Т2. Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет Ми-26Т по технико-экономическим показателям уникален, таких больше нет вс мире. Воздушное судно может перевозить до 20 тонн груза.

Новый вертолет Ми-26Т2 построен по заказу ВВС Иордании, - сообщает "Российская газета" со ссылкой на экспертов портала bmpd. Всего арабское королевство заключило в прошлом году контракт на четыре Ми-26Т2. Кроме Иордании тяжелые транспортные вертолеты приобретают военные Алжира.

В отличие от предыдущей версии модернизированный Ми-26Т2 имеет новый бортовой комплекс авионики БРЭО-26 "стеклянную кабину" с пятью многофункциональными ЖК-индикаторами, а также новый цифровой автопилот и навигационный комплекс с поддержкой NAVSTAR/ГЛОНАСС.