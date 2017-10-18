К ЧМ-2018 в Петербурге не успеют поставить 42 вагона для зеленой ветки

К Чемпионату мира по футболу в Санкт-Петербурге не успеют выполнить контракт о поставке новых поездов на 42 вагона для Невско-Василеостровской линии метро. Накануне Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил аукцион на закупку вагонов для городской подземки.

Об этом в понедельник, 16 октября, появилась информация на сайте госзаказа. Но заявки на участие в тендере принимаются до 24 октября, а итоги конкурсного отбора планируют подвести 27 октября.

В рамках аукциона осуществляется закупка новых вагонов метрополитена для формирования семи пассажирских электропоездов с асинхронным тяговым приводом.

Смольный не справился с поставленной задачей по выводу новых поездов на линию к лету следующего года. По предварительным данным, новые поезда смогут появится на "зеленой" ветке метро только к октябрю 2018 года.

Теперь завершать исполнение контракта планируется уже весной 2019 года.

Напомним, в России Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Принимать болельщиков и футболистов будет и Санкт-Петербург. Для удобства перемещения гостей по городу и под землей в 2016 году к чемпионату планировалось ввести порядка 390 новых вагонов.

(по материалам сайтов spb.mk.ru 5-tv.ru rbc.ru)