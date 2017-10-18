52 тысячи челябинцев смогут по полису ОМС лечиться в частной клинике

Глава Южного Урала Борис Дубровский приехал с инспекцией в новую поликлинику «Полимедика», которая находится в северо-западной части Челябинска. Клиника сможет принимать по полису обязательного медицинского страхования 52 тысячи челябинцев.

Медицинская помощь жителям новых микрорайонов ранее оказывали старые и перегруженные поликлиники города. Теперь у десятков тысяч челябинцев есть возможность воспользоваться современной и качественной клиникой.

- Инвестор быстро и качественно организовал работу, - отметил губернатор после обхода поликлиники. - При этом все услуги бесплатные для населения в рамках тарифов ОМС. Этот опыт мы будем изучать и использовать при реализации аналогичных идей в Магнитогорске и Златоусте в рамках государственно-частного партнерства.



Поликлиника начала принимать посетителей с 9 октября. Ежедневно она сможет предоставить медпомощь 1400 жителям. Здесь можно получть полный перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС: прием участковых врачей, узких специалистов, диагностические исследования (УЗИ, рентген, ЭКГ, параклинические услуги), проведение диспансеризации, профилактических осмотров населения; оказание неотложной медицинской помощи.



Поликлиника открыта по четырем адресам: ул. Братьев Кашириных, 130А; ул. Полянка, 2А; ул. Академика Королева, 15; ул. 40-летия Победы, 52. Часы работы по будням с 8.00 до 20.00, по выходным с 9.00 до 17.00. Для пациентов организован многоканальный телефон 2-144-144.