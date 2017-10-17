Популярный актер, комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов озвучил дорожное приложение "Яндекс.Навигатор". Программой "Яндекс.Навигатор" в России пользуются более 13 миллионов водителей.

С 16 октября голос Гарика Харламова помогает водителям на дорогах наряду с фразами комментатора Василия Уткина, режиссера Федора Бондарчука и рэпера Басты.

Харламов озвучил 130 фраз для приложения, которые помогут водителям не только выбрать правильный путь на дороге, но и он подскажет, что в промежуточной точке не стоит задерживаться, если там не кормят, а в случае ухода с заданного маршрута – самостоятельно найти разворот.

"Навигационное приложение "Яндекса" распространяется бесплатно для iOS и Android", - сообщили представители ТНТ.