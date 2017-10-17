Сообщения об унижениях, которым подвергались воспитанники интерната в Ярославской области, будут проверены аппаратом детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в учреждении применяются жестокие дисциплинарные меры по отношению к детям с особенностями развития. После публикации этих сведений проверку интерната начал Следственный комитет.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила сегодня прессе, что сотрудники ее аппарата также проинспектируют интернат. Кроме того, будут проверены и другие детские учреждения, расположенные в Ярославской области, передает РИА Новости.