Одна из платформ станции "Кутузовская" Филевской линии метро временно закроется для пассажиров. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции станции, сообщает портал "Москва 24".



С 18 октября не будет производиться посадка и высадка пассажиров, следующих в сторону центра. Чтобы попасть на станцию "Кутузовская" нужно будет доехать до платформы "Студенческая" и вернуться на одну станцию назад.



Для проезда со станции "Кутузовская" в сторону центра необходимо будет доехать до станции "Фили" и перейти на поезд, следующий в центр.



С 17 октября изменился режим работы станции "Багратионовская". Из-за ремонтных работ при движении из центра не производится посадка и высадка пассажиров из первого вагона.



2 октября закрыли западный вестибюль станции "Кунцевская" Филевской линии метро. До этого закрывали восточный вестибюль, поэтому попасть на платформу можно только через одноименную станцию Арбатско-Покровской линии.



