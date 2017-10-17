Пять отделений почты в Екатеринбурге временно переедут

С 18 по 23 октября пять почтовых отделений в Екатеринбурге будут работать по другим адресам. Как сообщает пресс-служба уральского филиала Почты России, это связано с ремонтом.

Отделение № 92 (Сыромолотова, 28а) будет переведено на время ремонта в отделение № 72 (Панельная, 13). Отделение № 62 (Тимирязева, 13) – на арендованную площадку по адресу Гагарина, 33. Отделение № 41 (Красина, 7) переедет в отделение № 27 (Мельковская, 2б). Отделение № 26 (Декабристов, 16) – в отделение № 142 (Фрунзе, 20). Отделение № 146 (Волгоградская, 47) разместится на арендованной площадке на Ясной, 32/3.

В целом до конца года отремонтируют еще девять отделений. К примеру, отделение на Волгоградской будет работать на Ясной, 32/3. Ремонт продлится три месяца.