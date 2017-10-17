//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Общественные советы при ГУ МВД, УВД по ЦАО и УВД на ММ проведут прием граждан

17 октября 2017, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Общественные советы при ГУ МВД, УВД по ЦАО и УВД на ММ проведут прием граждан
мвд.рф

19 октября 2017 года с 16.00 до 17.00 в вестибюле станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии Московского метрополитена будет проходить встреча с гражданами, организованная Общественным советом при ГУ МВД России по г. Москве совместно с Общественными советами при УВД по ЦАО и УВД на Московском метрополитене.

Мероприятие проводится с целью развития взаимодействия между полицией и гражданами, усовершенствования системы работы сотрудников полиции, формирования позитивного общественного мнения о деятельности органов внутренних дел.

Прием будут вести секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев, председатель Общественного совета при УВД по ЦАО Мария Сорокина и председатель Общественного совета при УВД на ММ Алексей Карелов.

Граждане смогут обратиться к общественникам с заявлениями, жалобами и благодарностями в адрес сотрудников органов внутренних дел, а также по вопросам улучшения деятельности полиции. Представители Общественных советов обобщат полученную информацию и будут ходатайствовать о проведении проверок по фактам правонарушений.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ГБ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Власти КНДР озвучили условия отказа от ядерного оружия

Власти КНДР озвучили условия отказа от ядерного оружия

Власти КНДР озвучили свое условие отказа от ядерного оружия. Заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен отметил, что страна сохранит свой арсенал, пока оружие есть у США.

//В мире

Участники митинга в Киеве оскорбили и забросали яйцами депутата Рады

Участники митинга в Киеве оскорбили и забросали яйцами депутата Рады

Во вторник возле Верховной Рады проходит митинг в поддержку политической реформы. Ранее «Аргументы недели» процитировали президента Украины Петра Порошенко, который высказался о данной акции.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

СМИ: артиллерия дала несколько залпов в центре Киева возле Рады

СМИ: артиллерия дала несколько залпов в центре Киева возле Рады

О том, что в центре Киева в Мариинском парке недалеко от Верховной рады Украины, во вторник артиллерийская батарея ВСУ дала несколько залпов, передал телеканал "ТВ Звезда".

//В мире

Вербовщица ИГ* задержана на территории Каталонии

Вербовщица ИГ* задержана на территории Каталонии

Во вторник, 17 октября, стало известно, что на территории Каталонии задержали вербовщицу террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена в Российской Федерации.

//Новости ADWILE

//Общество

Претензии П. Дурова к А. Розенбергу разгораются по законам жанра детектива

Претензии П. Дурова к А. Розенбергу разгораются по законам жанра детектива

Долгая дружба, предательство и как итог – иск на сто миллионов рублей. Громкий скандал вокруг основателя «Вконтакте» Павла Дурова, его брата Николая и бывшего сотрудника соцсети Антона Розенберга разгорелся 18 сентября.

//Происшествия

В центре Москвы после сообщения о бомбе эвакуировали школу

В центре Москвы после сообщения о бомбе эвакуировали школу

Во вторник, 17 октября, в московском районе Хамовники экстренно эвакуировали школу. Данные меры было решено принять в связи с поступившим анонимным сообщением о заложенной в здании бомбе.

//Общество

В Москве призывают автовладельцев поменять резину на зимнюю

В Москве призывают автовладельцев поменять резину на зимнюю

В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей столичного региона о необходимости в ближайшие дни сменить летнюю резину на зимнюю. Ожидаются заморозки.

//Шоу-бизнес

Джигарханян публично сказал о молодой жене: "Она вор"

Джигарханян публично сказал о молодой жене: "Она вор"

Актер, режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян публично заявил о своей молодой жене Виталине Цымбалюк-Романовской: "Она вор".

//Новости партнеров

//Общество

В Москве введут биометрическую идентификацию при оплате проезда

В Москве введут биометрическую идентификацию при оплате проезда

Власти Москвы поддержали инициативу "Ростелекома" о введении биометрической идентификации при оплате проезда в общественном транспорте, рассказал заммэра столичного правительства, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

//Общество

Власти Краснодарского края установили курортный сбор

Власти Краснодарского края установили курортный сбор

Власти Краснодарского края сегодня приняли решение установить курортный сбор в размере 10 рублей с человека в сутки в 2018 году в Сочи, Анапе, Туапсинском районе и в городе Горячий Ключ.

//Культура

Десятников и Ратманский покоряют Нью-Йорк

Десятников и Ратманский покоряют Нью-Йорк

Американский балетный театр 18 октября открывает осенний сезон мировой премьерой от Алексея Ратманского и Леонида Десятникова.

//Общество

Геи грозят затаскать чиновников Керчи по судам

Геи грозят затаскать чиновников Керчи по судам

//Наука

Космический булыжник размером с многоэтажный дом может не промахнуться

Космический булыжник размером с многоэтажный дом может не промахнуться

Астероид, который представляет смертельную опасность для Земли и прошедший на минимальном расстоянии от нее на днях, все же может "встретиться" с планетой в обозримом будущем. По расчетам ученых, космическая глыба может врезаться в Землю в 2079 году.

//Общество

В Госдуме предложили приравнять венчание к официальному браку

В Госдуме предложили приравнять венчание к официальному браку

Соответствующие поправки готовит депутат Владимир Сысоев. По мнению Сысоева, повенчавшихся в церкви россиян необходимо наделить теми же правами и обязанностями, что и людей, чей брак зарегистрирован в ЗАГСе.

//Шоу-бизнес

Марьянов незадого до смерти лечился в подмосковной клинике от проблем со спиной

Марьянов незадого до смерти лечился в подмосковной клинике от проблем со спиной

Агент актера театра и кино Дмитрия Марьянова, скоропостижно скончавшегося 15 октября, Алевтина Кунгурова уточнила, что в подмосковной клинике он незадолго до смерти лечил травму позвоночника.

//Непознанное

В мире мертвых: семь призраков Петербурга

В мире мертвых: семь призраков Петербурга

Предлагаем вспомнить самые известные легенды Северной столицы о том, как на ее улицах можно встретить призраки Ленина, декабристов и плачущей женщины, - в материале интернет-портала "Санкт-Петербург.Ру".

//Общество

Общественные советы при ГУ МВД, УВД по ЦАО и УВД на ММ проведут прием граждан

Общественные советы при ГУ МВД, УВД по ЦАО и УВД на ММ проведут прием граждан

19 октября 2017 года с 16.00 до 17.00 в вестибюле станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии Московского метрополитена будет проходить встреча с гражданами, организованная Общественным советом при ГУ МВД России по г. Москве совместно с Общественными советами при УВД по ЦАО и УВД на Московском метрополитене.

//Наука

Самарский политех представляет ходящую архитектуру

Самарский политех представляет ходящую архитектуру

С 14 по 22 октября Самарский политех представляет на выставке павильона робототехники крупнейшего молодежного форума ходящую архитектуру и макет гелиолитографической лаборатории для строительства на Луне.

//В мире

Испанский суд признал закон о референдуме в Каталонии недействительным

Испанский суд признал закон о референдуме в Каталонии недействительным

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, участники которого высказались за выход автономии из состава Испании. На прошлой неделе каталонские власти приняли декларацию о независимости региона.

//Общество

Под Псковом столкнулись микроавтобус и легковушка, есть жертвы и пострадавшие

Под Псковом столкнулись микроавтобус и легковушка, есть жертвы и пострадавшие

В Псковской области легковой автомобиль Renault Duster и микроавтобус Mercedes - междугородный автобус компании "Стрижи" -во вторник столкнулись на трассе Р-23 Санкт-Петербург — Невель.

//Здоровье

Как не «сойти с ума» в декрете

Как не «сойти с ума» в декрете

«Она превратилась в наседку», - говорил мужчина о своей жене, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Часто такое приходится слышать? Бывает. Вот несколько правил, как не превратится в оторванную ото всего мира сумасшедшую мамашу.

//В мире

В Киеве признали бесполезность законов о возвращении Крыма и Донбасса

В Киеве признали бесполезность законов о возвращении Крыма и Донбасса

Ранее в Верховной Раде одобрили закон о реинтеграции Донбасса. В документе отсутствует пункт о приоритетном значении заключенных в Минске мирных соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины.

//Общество

В. Колокольцев принял участие в открытии выставки «Интерполитех-2017»

В. Колокольцев принял участие в открытии выставки «Интерполитех-2017»

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия XXI Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017».

//Общество

Джоан Роулинг возглавила рейтинг знаменитостей с самым высоким доходом

Джоан Роулинг возглавила рейтинг знаменитостей с самым высоким доходом

Британская писательница Джоан Роулинг — автор «Гарри Поттера» - возглавила рейтинг европейских знаменитостей с самым высоким доходом за год, который традиционно состовляет журнал Forbes.

//Общество

Аксенов начал угрожать продавцам топлива в Крыму

Аксенов начал угрожать продавцам топлива в Крыму

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ и премьер крымского правительства Сергей АКСЕНОВ пригрозили завышающим цены на бензин нефтетрейдерам республики административными штрафами, уголовными делами и полным вытеснением с рынка.

//Шоу-бизнес

Татьяна Навка с любовью поздравила мужа с днем рождения

Татьяна Навка с любовью поздравила мужа с днем рождения

Олимпийская чемпионка, знаменитая фигуристка Татьяна Навка с любовью поздравила своего мужа с днем рождения. У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 17 октября юбилейный день рождения.

//Политика

Джонсон заявил о невозможности нормальных отношений между Лондоном и Москвой

Джонсон заявил о невозможности нормальных отношений между Лондоном и Москвой

В конце текущего года глава МИД Великобритании должен посетить Россию. Ранее стали известны вопросы, которые планирует обсудить с британским министром российская сторона во время его визита.

//Общество

Симферопольский коммунист пригрозил геям Божьей карой

Симферопольский коммунист пригрозил геям Божьей карой

Депутат Симферопольского городского совета от КПРФ Степан КИСКИН прокомментировал желание ЛГБТ-активистов провести в шести городах Крыма гей-парады.

//Общество

Опрос: по мнению россиян, обеспечивать семью должен мужчина

Опрос: по мнению россиян, обеспечивать семью должен мужчина

Большинство россиян считают, что ответственность за материальное обеспечение семьи лежит на главе семейства - мужчине. Кормильцем в семье должен быть мужчина - так считают 54% участников опроса ВЦИОМ.

//В мире

Порошенко высказался о проходящем возле Рады митинге

Порошенко высказался о проходящем возле Рады митинге

Президент Украины заявил, что с пониманием относится к подобным акциям и их участникам. При этом Петр Порошенко потребовал от правоохранителей не допустить инцидентов во время проведения митинга.

//Общество

Археологи-любители из Германии уверены: Янтарная комната находится в Дрездене

Археологи-любители из Германии уверены: Янтарная комната находится в Дрездене

Археологи-любители из Германии уверены, что Янтарная комната русских царей находится под Дрезденом. Янтарная комната, подаренная Петру I в 1717 году немецким монархом, исчезла в 1945 году.

//Общество

Пресс-секретарь Владимира Путина празднует юбилей

Пресс-секретарь Владимира Путина празднует юбилей

Во вторник, 17 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков празднует юбилей. С днем рождения в социальной сети Instagram именинника поздравила его супруга, спортсменка Татьяна Навка.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Власти КНДР озвучили условия отказа от ядерного оружия

Власти КНДР озвучили условия отказа от ядерного оружия

Власти КНДР озвучили свое условие отказа от ядерного оружия. Заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен отметил, что страна сохранит свой арсенал, пока оружие есть у США.

//В мире

Участники митинга в Киеве оскорбили и забросали яйцами депутата Рады

Участники митинга в Киеве оскорбили и забросали яйцами депутата Рады

Во вторник возле Верховной Рады проходит митинг в поддержку политической реформы. Ранее «Аргументы недели» процитировали президента Украины Петра Порошенко, который высказался о данной акции.

//В мире

СМИ: артиллерия дала несколько залпов в центре Киева возле Рады

СМИ: артиллерия дала несколько залпов в центре Киева возле Рады

О том, что в центре Киева в Мариинском парке недалеко от Верховной рады Украины, во вторник артиллерийская батарея ВСУ дала несколько залпов, передал телеканал "ТВ Звезда".

//В мире

Вербовщица ИГ* задержана на территории Каталонии

Вербовщица ИГ* задержана на территории Каталонии

Во вторник, 17 октября, стало известно, что на территории Каталонии задержали вербовщицу террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена в Российской Федерации.

//Общество

Претензии П. Дурова к А. Розенбергу разгораются по законам жанра детектива

Претензии П. Дурова к А. Розенбергу разгораются по законам жанра детектива

Долгая дружба, предательство и как итог – иск на сто миллионов рублей. Громкий скандал вокруг основателя «Вконтакте» Павла Дурова, его брата Николая и бывшего сотрудника соцсети Антона Розенберга разгорелся 18 сентября.

//Происшествия

В центре Москвы после сообщения о бомбе эвакуировали школу

В центре Москвы после сообщения о бомбе эвакуировали школу

Во вторник, 17 октября, в московском районе Хамовники экстренно эвакуировали школу. Данные меры было решено принять в связи с поступившим анонимным сообщением о заложенной в здании бомбе.

//Общество

В Москве призывают автовладельцев поменять резину на зимнюю

В Москве призывают автовладельцев поменять резину на зимнюю

В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей столичного региона о необходимости в ближайшие дни сменить летнюю резину на зимнюю. Ожидаются заморозки.

//Шоу-бизнес

Джигарханян публично сказал о молодой жене: "Она вор"

Джигарханян публично сказал о молодой жене: "Она вор"

Актер, режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян публично заявил о своей молодой жене Виталине Цымбалюк-Романовской: "Она вор".

//Общество

В Москве введут биометрическую идентификацию при оплате проезда

В Москве введут биометрическую идентификацию при оплате проезда

Власти Москвы поддержали инициативу "Ростелекома" о введении биометрической идентификации при оплате проезда в общественном транспорте, рассказал заммэра столичного правительства, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

//Общество

Власти Краснодарского края установили курортный сбор

Власти Краснодарского края установили курортный сбор

Власти Краснодарского края сегодня приняли решение установить курортный сбор в размере 10 рублей с человека в сутки в 2018 году в Сочи, Анапе, Туапсинском районе и в городе Горячий Ключ.

//Культура

Десятников и Ратманский покоряют Нью-Йорк

Десятников и Ратманский покоряют Нью-Йорк

Американский балетный театр 18 октября открывает осенний сезон мировой премьерой от Алексея Ратманского и Леонида Десятникова.

//Общество

Геи грозят затаскать чиновников Керчи по судам

Геи грозят затаскать чиновников Керчи по судам

//Наука

Космический булыжник размером с многоэтажный дом может не промахнуться

Космический булыжник размером с многоэтажный дом может не промахнуться

Астероид, который представляет смертельную опасность для Земли и прошедший на минимальном расстоянии от нее на днях, все же может "встретиться" с планетой в обозримом будущем. По расчетам ученых, космическая глыба может врезаться в Землю в 2079 году.

//Общество

В Госдуме предложили приравнять венчание к официальному браку

В Госдуме предложили приравнять венчание к официальному браку

Соответствующие поправки готовит депутат Владимир Сысоев. По мнению Сысоева, повенчавшихся в церкви россиян необходимо наделить теми же правами и обязанностями, что и людей, чей брак зарегистрирован в ЗАГСе.

//Шоу-бизнес

Марьянов незадого до смерти лечился в подмосковной клинике от проблем со спиной

Марьянов незадого до смерти лечился в подмосковной клинике от проблем со спиной

Агент актера театра и кино Дмитрия Марьянова, скоропостижно скончавшегося 15 октября, Алевтина Кунгурова уточнила, что в подмосковной клинике он незадолго до смерти лечил травму позвоночника.

//Непознанное

В мире мертвых: семь призраков Петербурга

В мире мертвых: семь призраков Петербурга

Предлагаем вспомнить самые известные легенды Северной столицы о том, как на ее улицах можно встретить призраки Ленина, декабристов и плачущей женщины, - в материале интернет-портала "Санкт-Петербург.Ру".

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Общественные советы при ГУ МВД, УВД по ЦАО и УВД на ММ проведут прием граждан

Общественные советы при ГУ МВД, УВД по ЦАО и УВД на ММ проведут прием граждан

19 октября 2017 года с 16.00 до 17.00 в вестибюле станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии Московского метрополитена будет проходить встреча с гражданами, организованная Общественным советом при ГУ МВД России по г. Москве совместно с Общественными советами при УВД по ЦАО и УВД на Московском метрополитене.

//Наука

Самарский политех представляет ходящую архитектуру

Самарский политех представляет ходящую архитектуру

С 14 по 22 октября Самарский политех представляет на выставке павильона робототехники крупнейшего молодежного форума ходящую архитектуру и макет гелиолитографической лаборатории для строительства на Луне.

//В мире

Испанский суд признал закон о референдуме в Каталонии недействительным

Испанский суд признал закон о референдуме в Каталонии недействительным

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, участники которого высказались за выход автономии из состава Испании. На прошлой неделе каталонские власти приняли декларацию о независимости региона.

//Общество

Под Псковом столкнулись микроавтобус и легковушка, есть жертвы и пострадавшие

Под Псковом столкнулись микроавтобус и легковушка, есть жертвы и пострадавшие

В Псковской области легковой автомобиль Renault Duster и микроавтобус Mercedes - междугородный автобус компании "Стрижи" -во вторник столкнулись на трассе Р-23 Санкт-Петербург — Невель.

//Здоровье

Как не «сойти с ума» в декрете

Как не «сойти с ума» в декрете

«Она превратилась в наседку», - говорил мужчина о своей жене, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Часто такое приходится слышать? Бывает. Вот несколько правил, как не превратится в оторванную ото всего мира сумасшедшую мамашу.

//В мире

В Киеве признали бесполезность законов о возвращении Крыма и Донбасса

В Киеве признали бесполезность законов о возвращении Крыма и Донбасса

Ранее в Верховной Раде одобрили закон о реинтеграции Донбасса. В документе отсутствует пункт о приоритетном значении заключенных в Минске мирных соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины.

//Общество

В. Колокольцев принял участие в открытии выставки «Интерполитех-2017»

В. Колокольцев принял участие в открытии выставки «Интерполитех-2017»

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия XXI Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017».

//Общество

Джоан Роулинг возглавила рейтинг знаменитостей с самым высоким доходом

Джоан Роулинг возглавила рейтинг знаменитостей с самым высоким доходом

Британская писательница Джоан Роулинг — автор «Гарри Поттера» - возглавила рейтинг европейских знаменитостей с самым высоким доходом за год, который традиционно состовляет журнал Forbes.

//Общество

Аксенов начал угрожать продавцам топлива в Крыму

Аксенов начал угрожать продавцам топлива в Крыму

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ и премьер крымского правительства Сергей АКСЕНОВ пригрозили завышающим цены на бензин нефтетрейдерам республики административными штрафами, уголовными делами и полным вытеснением с рынка.

//Шоу-бизнес

Татьяна Навка с любовью поздравила мужа с днем рождения

Татьяна Навка с любовью поздравила мужа с днем рождения

Олимпийская чемпионка, знаменитая фигуристка Татьяна Навка с любовью поздравила своего мужа с днем рождения. У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 17 октября юбилейный день рождения.

//Политика

Джонсон заявил о невозможности нормальных отношений между Лондоном и Москвой

Джонсон заявил о невозможности нормальных отношений между Лондоном и Москвой

В конце текущего года глава МИД Великобритании должен посетить Россию. Ранее стали известны вопросы, которые планирует обсудить с британским министром российская сторона во время его визита.

//Общество

Симферопольский коммунист пригрозил геям Божьей карой

Симферопольский коммунист пригрозил геям Божьей карой

Депутат Симферопольского городского совета от КПРФ Степан КИСКИН прокомментировал желание ЛГБТ-активистов провести в шести городах Крыма гей-парады.

//Общество

Опрос: по мнению россиян, обеспечивать семью должен мужчина

Опрос: по мнению россиян, обеспечивать семью должен мужчина

Большинство россиян считают, что ответственность за материальное обеспечение семьи лежит на главе семейства - мужчине. Кормильцем в семье должен быть мужчина - так считают 54% участников опроса ВЦИОМ.

//В мире

Порошенко высказался о проходящем возле Рады митинге

Порошенко высказался о проходящем возле Рады митинге

Президент Украины заявил, что с пониманием относится к подобным акциям и их участникам. При этом Петр Порошенко потребовал от правоохранителей не допустить инцидентов во время проведения митинга.

//Общество

Археологи-любители из Германии уверены: Янтарная комната находится в Дрездене

Археологи-любители из Германии уверены: Янтарная комната находится в Дрездене

Археологи-любители из Германии уверены, что Янтарная комната русских царей находится под Дрезденом. Янтарная комната, подаренная Петру I в 1717 году немецким монархом, исчезла в 1945 году.

//Общество

Пресс-секретарь Владимира Путина празднует юбилей

Пресс-секретарь Владимира Путина празднует юбилей

Во вторник, 17 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков празднует юбилей. С днем рождения в социальной сети Instagram именинника поздравила его супруга, спортсменка Татьяна Навка.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры