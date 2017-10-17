Общественные советы при ГУ МВД, УВД по ЦАО и УВД на ММ проведут прием граждан

19 октября 2017 года с 16.00 до 17.00 в вестибюле станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии Московского метрополитена будет проходить встреча с гражданами, организованная Общественным советом при ГУ МВД России по г. Москве совместно с Общественными советами при УВД по ЦАО и УВД на Московском метрополитене.

Мероприятие проводится с целью развития взаимодействия между полицией и гражданами, усовершенствования системы работы сотрудников полиции, формирования позитивного общественного мнения о деятельности органов внутренних дел.

Прием будут вести секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев, председатель Общественного совета при УВД по ЦАО Мария Сорокина и председатель Общественного совета при УВД на ММ Алексей Карелов.

Граждане смогут обратиться к общественникам с заявлениями, жалобами и благодарностями в адрес сотрудников органов внутренних дел, а также по вопросам улучшения деятельности полиции. Представители Общественных советов обобщат полученную информацию и будут ходатайствовать о проведении проверок по фактам правонарушений.