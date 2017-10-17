Геи грозят затаскать чиновников Керчи по судам

Организаторы нескольких ЛГБТ-акций на территории Керчи намерены подать в суд в случае отказа в их проведении.

Об этом «Аргументам недели – Крым» рассказал инициатор мероприятий – основатель московского гей-прайда и неформальный лидер ЛГБТ-движения Николай АЛЕКСЕЕВ.

«Пока никаких официальных ответов не получали. Но если будет отказ, то будем подавать в суд», – сказал он.

По словам АЛЕКСЕЕВА, он направил в администрацию Керчи три уведомления – на проведение гей-парада 21 октября и двух пикетов 28 октября. Запланированное число участников – до 300 человек.

Он рассказал, что один из пикетов должен пройти с призывом к исполнению постановления ЕСПЧ по делу о неправомерности российских законов о запрете гей-пропаганды, а второй – с призывом к реабилитации лиц, привлекавших к уголовной ответственности за добровольные гомосексуальные отношения до 1993 года.

Отвечая на вопрос о том, почему в качестве места проведения акций был выбран именно Крым, АЛЕКСЕЕВ отметил, что это – общероссийская кампания, в рамках которой уже охвачено 80 из 85 субъектов Российской Федерации и более 150 городов. Крым же – лишь часть кампании за свободу собраний для ЛГБТ-людей в России, пишут "Аргументы недели - Крым".

Также организатор прокомментировал реакцию главы администрации Керчи Сергея БОРОЗДИНА на эту инициативу.

«К сожалению, чиновникам везде мерещится секс, наши мероприятия не имеют никакого отношения к сексу. Это акции за права ЛГБТ-людей с призывами в том числе к изменениям в законодательстве. Глава Керчи по сути считает ЛГБТ-людей людьми второго или даже третьего сорта. Именно против такого подхода мы и выступаем», – добавил он.

Напомним, накануне в администрацию Керчи поступили уведомления о проведении шествия в защиту лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Сергей БОРОЗДИН заявил, что власти города рассмотрят уведомления согласно действующему законодательству и подготовят ответ, и пообещал не допустить проведения в городе гей-парадов и других акций, пропагандирующих однополые связи.

По информации СМИ, помимо Керчи, такие заявления были поданы в администрации Феодосии, Армянска, Красноперекопска, Джанкоя и Симферополя.