В Госдуме предложили приравнять венчание к официальному браку

В Государственной Думе РФ выступили с предложением юридически признать венчание. Соответствующие поправки в Семейный кодекс в настоящее время готовит депутат Владимир Сысоев.

По мнению Сысоева, повенчавшихся в церкви россиян необходимо наделить теми же правами и обязанностями, что и людей, чей брак зарегистрирован в ЗАГСе. В разговоре с RT парламентарий объяснил свою инициативу тем, что обряд венчания является востребованным у жителей России. Олег Сысоев выразил надежду на то, что принятие предложенных им поправок вернет традиционный брак, который существовал до Октябрьской революции.

Ранее «Аргументы недели» писали, что ученые назвали идеальный возраст для создания семьи.