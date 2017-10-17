В. Колокольцев принял участие в открытии выставки «Интерполитех-2017»

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия XXI Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017».

Приветствуя участников и гостей форума, глава МВД России отметил, что более двух десятилетий этот масштабный проект собирает в Москве представителей правоохранительных органов, оборонно-промышленного комплекса и научных организаций. За прошедшие годы он по праву завоевал высокий авторитет в международном полицейском сообществе.

«Сегодня эффективное решение многих задач по обеспечению правопорядка требует использования передовых методик и оснащения органов внутренних дел современными техническими средствами. Этому способствует площадка «Интерполитеха», которая позволяет продемонстрировать последние достижения ведомственной науки, ознакомиться с разработками коллег из других правоохранительных структур», - сказал Владимир Колокольцев.

Министр пожелал посетителям международной выставки «Интерполитех-2017» ярких впечатлений, а участникам – реализации значимых проектов и дальнейших профессиональных успехов.

В этом году основная часть выставки посвящена инновационным технологиям и охватывает широкий спектр средств индивидуальной и коллективной безопасности. Здесь представлены образцы продукции ведущих российских производителей вооружения и специальной техники. Насыщенная программа включает ряд конференций, круглых столов, семинаров и создает конструктивную атмосферу для установления прямого диалога, прочных деловых контактов.

Почетные гости ознакомились с экспозицией «Полицейская техника» МВД России, на которой представлены новейшие средства связи и защиты информации, системы обеспечения оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий, безопасности дорожного движения, криминалистическая техника, поисково-досмотровое оборудование и многое другое.

Также вниманию первых посетителей была представлена демонстрационная программа, в которую вошли выступления сотрудников дорожно-патрульной службы, пилотажной группы «Каскад», центра кинологической службы и 1-го Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве.

Международная выставка «Интерполитех-2017» проходит в Москве на территории ВДНХ - главной выставочной площадки страны и завершится 20 октября.

Справочно

Организаторы XXI Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017» - МВД России, ФСБ России, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.

Цель мероприятия – продвижение передовых разработок российских и зарубежных производителей средств обеспечения безопасности, способствующих модернизации технического оснащения подразделений правоохранительных органов и специальных служб, обмен опытом по борьбе с преступностью между силовыми структурами разных стран.

Свою продукцию представляют 470 производителей, в числе которых 59 компаний из Белоруссии, Бельгии, Германии, Швейцарии, Израиля, Китая, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Кореи, Франции, Чехии, США, ЮАР, Японии.

В рамках деловой программы «Интерполитех» прозвучат 160 докладов представителей силовых ведомств России и участников выставки.

Выставку посетят 60 официальных делегаций различных подразделений правоохранительных органов иностранных государств.

В среднем ежегодно выставку «Интерполитех» посещают 25000 специалистов в области обеспечения безопасности.