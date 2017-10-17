Аксенов начал угрожать продавцам топлива в Крыму

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ и премьер крымского правительства Сергей АКСЕНОВ пригрозили завышающим цены на бензин нефтетрейдерам республики административными штрафами, уголовными делами и полным вытеснением с рынка.

Такие угрозы в адрес торгующих топливом бизнесменам прозвучали во время проходящего в Ялте всероссийского совещания на тему тарифного регулирования в России.

Сергей АКСЕНОВ пообещал, что отныне нефтрейдерами Крыма будет установлено пристальное наблюдение. «С понедельника рабочие группы выходят и будут работать очень системно по всем без исключения, – пояснил глава республики. – Мы все видим и понимаем, какие меры предпринять. Позиция будет очень жесткая. Мало того, мы будем способствовать заведению более крупных игроков рынка, если мы не придем к соглашению с нефтетрейдерами Крыма».

По словам Игоря АРТЕМЬЕВА, цены на бензин в Крыму не соответствуют качеству топлива, пишет «Крыминформ». «Потеряли чувство меры, и это чувство меры восстанавливается, если говорить об антимонопольном регулировании методами антимонопольного воздействия», – подчеркнул глава ФАС.

В итоге АКСЕНОВ и АРТЕМЬЕВ утвердили дорожную карту по борьбе с завышенными ценами на топливо, связь и строительные материалы.

«Мы стараемся сегодня максимально сделать так, чтобы уровень тарифов во всех населенных пунктах был одинаков. Глупость абсолютная, когда вода в одном районе у нас стоила 70 рублей за кубометр, а в другом – 18-20 рублей. Разница вопиющая», – сказал АКСЕНОВ.

При этом глава ФАС предположил, что коммунальные услуги в республике могут подешеветь после открытия Крымского моста

«Уже в ближайшее время сюда гораздо по более дешевым ценам, без штормовых рисков и всего остального будут направляться ингредиенты, связанные с водоподготовкой, водоотведением, соответствующее топливо и многое-многое другое, что должно привести к существенному удешевлению фактических затрат компаний, которые производят тепло, воду и так далее», – пояснил он свои домыслы, пишут "Аргументы недели - Крым".

По оценке АРТЕМЬЕВА, в ближайшие год-два значительных изменений тарифов не предвидится. «Это и позиция правительства республики, и ФАС как тарифного регулятора, и правительства России», – подчеркнул он.