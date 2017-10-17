Джоан Роулинг возглавила рейтинг знаменитостей с самым высоким доходом

Британская писательница Джоан Роулинг — автор «Гарри Поттера» - возглавила рейтинг европейских знаменитостей с самым высоким доходом за год, который традиционно состовляет журнал Forbes.

За последние 12 месяцев писательница заработала $95 млн. По данным издания, среди источников дохода Джоан Роулинг — отчисления от фильма «Фантастические твари и где они обитают», снятого по ее роману, и продажи новой книги «Гарри Поттер и проклятое дитя».

В топ-10 европейских знаменитостей, которые зарабатывают больше всех, включены футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду, британская поп-рок-группа Coldplay, певица Адель, швейцарский теннисист Роджер Федерер, музыкант Элтон Джон, телеведущий-кулинар Гордон Рамзи, британский исполнитель Пол Маккартни, гольфист Рори Макилрой и британский диджей Келвин Харрис.