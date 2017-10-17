Опрос: по мнению россиян, обеспечивать семью должен мужчина

Большинство россиян считают, что ответственность за материальное обеспечение семьи лежит на главе семейства - мужчине. Кормильцем в семье должен быть мужчина - так считают 54% участников опроса, который проводил ВЦИОМ.

1% респондентов не против, что ответственность за материальное обеспечение семьи должна быть возложена на женщину. 43% участников исследования считают, что обеспечивать семью материально должны оба супруга, - сообщает ТАСС.

Почти единогласно - 84% опрошенных - уверены, что воспитывать детей необходимо родителям совместно.

Две трети респондентов поддержали равные обязанности при уборке дома.