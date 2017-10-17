Археологи-любители из Германии уверены: Янтарная комната находится в Дрездене

Археологи-любители из Германии уверены, что Янтарная комната русских царей находится под Дрезденом.

Янтарная комната, подаренная Петру I в 1717 году немецким монархом, исчезла в 1945 году.

Немецкие археологи-любители Леонард Блуме, Гюнтер Экардт и Петер Лор начали поиски комнаты из янтаря после того, как "надежный источник" рассказал им о её местонахождении в подземных туннелях под холмами Хартенштайна недалеко от Дрездена на юге Саксонии.

Исследователи с помощью радиолокационной визуализации для обнаружения бункеров обнаружили в пещере полости, похожие на укрытие. Этим археологами были обнаружены следы на деревьях от стальных канатов, которые используют для перевозки тяжелых ящиков, - пишет британское издание Daily Mail.

Бункер находится под землей над железнодорожной линией, в апреле 1945 года здесь был остановлен поезд из Кенигсберга (Калининград). По мнению Лора, в этих укрытиях также были спрятаны сокровища последнего монарха Германской империи, кайзера Вильгельма II.

Янтарная комната — шедевр искусства XVIII века, который был создан мастером Андреасом Шлютером для прусского короля Фридриха I. Комната была создана в стиле барокко из янтаря, золота и драгоценных камней.