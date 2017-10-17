В железногорской многоэтажке отлавливали коз
17 октября 2017, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера в Железногорске Курской области полицейские отправились на поимку не преступника, а коз. Жильцы одной из многоэтажек сообщили, что по подъезду разгуливают рогатые животные.
Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, железногорцы были сильно взволнованы и боялись, что коза с козлёнком могут напасть на них, травмировать детей.
Пока полицейские спешили на место, парнокопытные умудрились догулять до девятого этажа. Оттуда их и вернули благополучно вниз. Козу отправили на лифте, а козлёнка спустили на руках.
Вероятнее всего, животные просто убежали из какого-то частного хозяйства и потерялись - на каждом из них надет ошейник. Пока владельцы не установлены, козы обитают на территории полиции.
по сообщению портала "Курск-Сити"