В железногорской многоэтажке отлавливали коз

Вчера в Железногорске Курской области полицейские отправились на поимку не преступника, а коз. Жильцы одной из многоэтажек сообщили, что по подъезду разгуливают рогатые животные.



Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, железногорцы были сильно взволнованы и боялись, что коза с козлёнком могут напасть на них, травмировать детей.



Пока полицейские спешили на место, парнокопытные умудрились догулять до девятого этажа. Оттуда их и вернули благополучно вниз. Козу отправили на лифте, а козлёнка спустили на руках.



Вероятнее всего, животные просто убежали из какого-то частного хозяйства и потерялись - на каждом из них надет ошейник. Пока владельцы не установлены, козы обитают на территории полиции.

по сообщению портала "Курск-Сити"