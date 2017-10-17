Крымского пенсионера сбили сразу две машины

В Раздольненском районе Крыма произошло смертельное ДТП. Пенсионера переехали два автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка ГИБДД, пешехода переехали сразу два автомобиля, от полученных травм он скончался на месте.

ДТП случилось вечером. Автомобиль марки Dodge ехал на большой скорости и сбил пенсионера, который шел по центру дороги. Из-за удара пешехода отбросило на встречную полосу, по которой ехала машина Opel Vectra. Она сбила мужчину второй раз. Именно от второго столкновения пешеход скончался.